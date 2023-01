Man (71) uit Willemstad betrapt inbrekers en wordt mishandeld

Hilvaren­beek­se sporters geëerd tijdens het Sportgala 2022

HILVARENBEEK – De Beekse Buffels, ofwel Biks Shots Heren 1, voetbalscheidsrechter Teun van Pelt en basketballer Jesse Reijans vielen onder meer in de prijzen tijdens het Hilvarenbeeks Sportgala. Eindelijk mocht het weer, en daar was voorzitter Edwin Kleiboer blij mee. ,,Ondanks corona is de sport in Hilvarenbeek die periode ontzettend goed doorgekomen.”

