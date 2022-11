Man met roze rolkoffer maakt groot geldbedrag buit bij casino Pierre de Jonge in Breda

BREDA - Een man heeft zaterdagnacht een overval gepleegd op het casino Pierre de Jonge aan de Havermarkt in Breda. Een casinomedewerkster werd volgens de politie door de man gedwongen om de kluis leeg te halen en de inhoud in een roze rolkoffer te stoppen. Bij de roof werd tienduizenden euro's buitgemaakt, meldt een anonieme casinomedewerker aan deze site.

De politie meldt woensdag dat de overvaller nog niet is gevonden.

Een uur na sluitingstijd, rond 04.00 uur, was de medewerkster bezig met het afsluiten van de zaak. Ze liep te voet naar haar auto die geparkeerd stond in een garage aan de Middellaan. Bij haar auto werd ze door een man in haar auto gedwongen, waar hij zelf ook plaatsnam. De man dreigde een familielid van de vrouw met fors geweld iets aan te doen, dus ze werkte mee.

Kluis leeggehaald

De medewerkster werd gedwongen om haar auto verderop in de Gravenstraat in de wijk Gampel te parkeren. Samen liepen ze terug naar het casino, waarbij de man een roze rolkoffer meenam. Het tweetal kwam aan bij het casino, waar de man buiten wachtte. Ondertussen moest de vrouw naar binnen om de kluis leeg te halen. Later, rond 4.50 uur, liepen ze via de Haven over de Tolbrug terug naar de auto. De man liet de vrouw weer in haar auto stappen en ging er zelf vandoor met de koffer vol geld.

Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang. De politie is de verdachte nog niet op het spoor en zoekt nog naar getuige die de man mogelijk hebben gezien.

Het casino wijzigde volgens een medewerker, die anoniem wil blijven, in overleg met het beveiligingsbedrijf de afsluitprocedure naar aanleiding van de diefstal. Inmiddels kan het pand na het afsluiten niet meer worden geopend. Mocht dit toch gebeuren, dan wordt het alarm meteen geactiveerd.

Eerdere diefstal bij Pierre de Jonge

Het is niet voor het eerst dat een groot bedrag werd weggehaald bij een vestiging van Pierre de Jonge. Op 21 december 2018 roofde de casinomanager van het filiaal in rijen de kluis leeg en ze nam daarbij een bedrag van 65.375 euro mee. Zelf verklaarde de vrouw later bij de rechter dat ze heel zwaar werd bedreigd door iemand die zich tijdens het uitgaan voordeed als een leuke jongen. Hij zou haar onder andere hebben bedreigd met een pistool.

De officier van justitie zei tijdens de rechtszaak: ,,We vonden dat het zaakje stonk, maar we hebben niet kunnen achterhalen hoe.” De vrouw werd uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Daarnaast kreeg ze een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en moest ze het gestolen bedrag zelf terugbetalen.