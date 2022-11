Man na schietpartij gewond aangetroffen op parkeerplaats mbo-school

Nee, de wilde wolf wordt niet afgescho­ten: ‘We willen hem goedschiks in Brabant houden’

Wilde wolven en makke schapen: nog steeds geen goede combinatie, ook niet in Noord-Brabant. We moeten nog beter worden in het beschermen van de veestapel, zegt gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur). En dat kan zonder naar het geweer te grijpen.

23 november