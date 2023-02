Man ontkent misbruik stiefdochter uit Sprang-Capelle: ‘Ik droogde haar alleen af’

Tiener uit Oirschot bedreigde complete school met de dood om rivaal op gameplat­form hak te zetten

OIRSCHOT - Na een ruzie op online platform Discord stuurde een tiener uit Oirschot begin juni vorig jaar een doodsbedreiging via mail aan ruim honderd leerlingen en medewerkers van een school in Bilthoven. Hij deed dat via het schoolmailadres van de jongen met wie hij online een conflictje had. Hij wilde die rivaal een hak zetten.

