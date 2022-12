Man opgepakt vanwege zware stroperij in West-Brabant, tweede verdachte gevraagd zich te melden

MADE - In Made is dinsdagochtend een man aangehouden op een zware vorm van stroperij. De man, die op heterdaad werd betrapt, was in een groot gebied in West-Brabant actief en vermoedelijk Zeeland. Dat meldt de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Een tweede verdachte is gevraagd zich te melden op het bureau.

Natuurinspecteurs van Samen Sterk in Brabant en de politie hebben dinsdagochtend vroeg de man opgepakt. De aanhouding werd op last van de officier van justitie is uitgevoerd. Ook werd de woning van de verdachte onderzocht. Daarbij werden een lange jachthond PCP-luchtdrukwapens en een voertuig met lichtbakken aangetroffen en in beslag genomen.

Volgens de ODBN gaat het om ‘een grove vorm van stroperij waar hazen, konijnen en reeën op brute wijze worden bemachtigd en gedood door zogenoemde lange honden’. Lange honden kunnen vanwege hun snelheid een haas, konijn of ree achtervolgen, inhalen en vangen of doden. Het inzetten van deze honden verboden. ‘Deze vorm van stroperij heeft een grote nadelige impact op de natuur, omdat grote gebieden volledig leeg worden gestroopt. Waar jagers de populatie in stand houden, ontwrichten stropers de natuur volledig’, aldus de omgevingsdienst.

Stroperij gebeurde mogelijk ook in Zeeland

,,We hebben diverse meldingen binnengekregen via ons netwerk over de stroperij”, meldt een woordvoerder van de ODBN. De stroperij gebeurde in een heel groot gebied in West-Brabant en we hebben het idee dat het over de Brabantse grenzen heen ging, richting Zeeland.”

,,De verdachte wordt vandaag verhoord. Uiteindelijk gaat het dossier naar de officier van justitie die bepaald of de verdachte langer vastgehouden moet worden.”

Samen Sterk in Brabant, de organisatie achter de groene boa’s in Brabant, noemt stroperij ‘een ernstig milieudelict, waarbij niet toegestane middelen worden gebruikt om dieren op een gruwelijke wijze te bemachtigen of te doden’.

Het stropen van wild met lange honden kan leiden tot een minimale strafeis van enkele jaren gevangenisstraf.

Volledig scherm In Made werd een man aangehouden in verband met stroperij.

