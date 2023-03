Man overlijdt bij geweldsincident in Wouwse Plantage, politie doet onderzoek

Snollebol­le­kes vier keer in uitver­kocht Gelredome, Rob Kemps kan niet wachten: ‘Verstand op nul en los’

BEST/ARNHEM - Van Café Knooppunt in Best naar het Gelredome in Arnhem, met vier uitverkochte shows in twee weekenden. Het kan verkeren. Snollebollekes, ofwel Rob Kemps, kijkt er enorm naar uit. Zaterdag is de eerste show.