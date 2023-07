Man raakt bekneld onder stapel pakketten tijdens uitladen bij sorteercentrum in Zaltbommel

‘Realisatie Project Gradatus stap voor stap dichterbij’

BERGEN OP ZOOM - De draaitrap richting torenkamer van de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom is smal. De klim is zwaar en onhandig. Juist op die trap verrichten vrijwilligers van het gevormde bouwteam de aftrap van de herinrichting van dat unieke deel van wat in de volksmond de Peperbus heet.