Man uit Zundert doet aangifte tegen Willem ‘Viruswaarheid’ Engel, ‘Hij is een gevaar voor de volksgezondheid’

Steeds meer besluiten vallen over carnaval 2021: dit doet jouw dorp of stad

24 september Polonaises, drukke kroegen en opeengepakte mensen langs de weg bij de optocht. Het zit er het komende carnavalsjaar even niet in. In steeds meer gemeenten is inmiddels al een streep door het feest getrokken. In andere plaatsen wacht men nog even met het doorhakken van de knoop of gaat carnaval door in aangepaste vorm.