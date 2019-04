Man vecht met drie gewapende overvallers in huis in Uden en raakt gewond

Dubbel verdriet bij Brabantse paardenfok­ker: na miskraam nu ook ‘huilende’ merrie overleden

14 april SPRUNDEL – Groot verdriet bij de paardenfokkerij van Van der Sanden in Sprundel. De merrie die vrijdag ‘huilend’ werd gefotografeerd na een pijnlijke miskraam, is dit weekend alsnog aan haar verwondingen overleden. De merrie verwierf landelijke bekendheid na een verhaal in deze krant.