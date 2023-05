Man verdronken in natuurgebied in Dorst

Terrein Kentalis lijkt op een grote molshoop: ‘We puzzelen een compact werk- en woonter­rein bij elkaar’

SINT-MICHIELSGESTEL - Aan de voorkant van het imposante historische gebouw van Koninklijke Kentalis fluiten de vogeltjes er flink op los vanaf prachtige groene woudreuzen. Aan de achterkant van dit immense gebouw en de twee kapellen van het voormalig Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel duwen grijpers gebouwen in elkaar en wordt overal gegraven en gewerkt. Wat is er toch allemaal aan de hand?