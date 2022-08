Man verdronken in zwemplas het Schaartven in Overloon

video Met prikkelarm uurtje is de kermis in Eindhoven voor iedereen: 'Eindelijk zonder hoofdpijn in de Octopus’

Eindelijk heeft de kermis in Eindhoven ook een prikkelarm uur waarbij alle lichten en geluiden worden uitgezet. Ingrid en dochter Puck genieten van het rustige uurtje in Park Hilaria, al is een uur eigenlijk te kort.

