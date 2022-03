Mannen manipuleren bal bij roulettetafel casino Breda, duo opgepakt

In Herinnering Voor Theo van Bussel (1952-2021) bleef alles bespreek­baar, ook zijn dood: ‘Het is seund, we hadden het zo fijn samen’

Hij had de periode dat hij ziek was niet willen missen. Voor Theo van Bussel uit Someren-Eind was zijn leven ondanks de pijn nog steeds een 7 waard. De ijzersterke optimist, keiharde werker en gelukkige gezinsman liet zich er niet onder krijgen na de diagnose uitgezaaide longkanker. Afgelopen najaar, op 12 november, overleed hij, in het bijzijn van zijn dierbaren. En tot het allerlaatst behield hij de regie.

6 maart