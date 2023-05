Mannen met bivakmutsen staan plots binnen bij café Le Soleil in Hoogerheide: ‘Ze werkten mijn vijfjarige kleindochter tegen de grond’

Hoogste baas gemeente Steenber­gen vertrekt plots: ‘Er is een nieuwe deur opengegaan’

STEENBERGEN - Thijs de Jongh is gestopt als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Steenbergen. Per 15 mei 2023 heeft hij ‘na goed overleg’ met het college van burgemeester en wethouders zijn functie neergelegd, meldt de gemeente in een persbericht.