Manon Meijers is trots op ‘grootse’ Guus Meeuwis en Beertje van Beers is een ninja

Steeds meer Brabantse gemeenten verbieden oplaten van ballonnen

11 maart Brabant heeft het afgelopen jaar zes gemeenten bij gekregen waar het oplaten van ballonnen is verboden. Daarmee komt het aantal gemeenten dat het verbiedt op acht. In Reusel-De Mierden en Bergeijk was het al verboden. In nog eens veertien gemeenten wordt het oplaten van ballonnen ontmoedigd. Dit blijkt uit cijfers die Stichting De Noordzee heeft gepubliceerd.