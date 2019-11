Mantelzorgers, in de ene gemeente krijgen ze een cadeaubon van 15 euro in de andere 200 euro op de rekening

Vijf vragen over maximum­snel­heid op A58

4 november De inkt van de moties van raden in Goirle, Tilburg en Oirschot is nauwelijks droog, of Den Haag zegt de maximumsnelheid op de snelweg te willen verlagen. Is het Midden-Brabantse pleidooi voor 100 per uur op de A58 de snelst werkende lobby aller tijden of is dit toeval? En: gaat het wel wat uithalen?