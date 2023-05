Mara Slagers stopt als raadslid in Maashorst: ‘Valt niet meer te combineren’

Auto en fietsen­stal­ling gaan in vlammen op bij jongerenbe­ge­lei­ding in Den Bosch

DEN BOSCH - De brandweer is donderdagavond uitgerukt vanwege brand bij de jongerenbegeleiding 2Live aan het Geerke in Den Bosch. De rookontwikkeling was van een grote afstand te zien. Bij de brand gingen een fietsenstalling en een auto verloren.