Marc Pos geeft Songfestival in Rotterdam toch een Brabants tintje

Het is donderdagavond. Marc Pos loopt op de Parade in Den Bosch en laat een lichte mijmering toe. Want stel je tóch nog even voor: het Songfestival in Den Bosch. ,,Dat zou als Bosschenaar - want zo voel ik me nog steeds - fantastisch zijn geweest. Ik heb ook een huis in Cromvoirt waar ik zo’n twee dagen per week ben. Dus hoe leuk zou het zijn geweest dat ik hier zo zou kunnen gedijen.” Dat schoot ook door zijn hoofd toen de vijftigjarige Pos vijf weken geleden definitief te horen kreeg dat hij samen met collega Marnix Kaart (52) het songfestival gaat regisseren.