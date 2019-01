Marc van der Linden gaat voor een bijzondere sixpack, Frans Bauer is sprakeloos

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet.



Zanger Frans Bauer is er helemaal sprakeloos van. Hij is in zijn nopjes met de goede kijkcijfers van zijn programma Frans Bauer in China. Ook de herhaling van de eerste aflevering staat in de top 10 en dat laat hij maar al te graag weten. Het was natuurlijk ook wel heel grappig.

Guido Weijers heeft last van zijn keel en dus probeert hij de pijn te verzachten met een gembershot. En dat is vrij sterk spul en toch ook wel pittig. Tja probeer dan maar eens niet vies te kijken. Poging is bijna geslaagd Guido.

Tanja Jess vierde dan wel gisteren haar verjaardag. Vanmorgen was ze gewoon weer in de sportschool te vinden. Ze wil haar kerst-/nieuwjaars-/verjaardagsbuikje weer kwijtraken. Even planken dus. Wie doet er mee?

Een sixpack is niet aan Marc van der Linden besteed. Het is niet realistisch om dat te willen na zoveel te zijn afgevallen, vindt hij. ‘Ik ging van een vat naar een stapel of een tenpac met ongelijke blikjes in het meest gunstige geval.’ En dus gaat de koningshuisexpert voor een van deze opties. Ook prima hoor Marc.