Marc van der Linden laat mensen lachen met ‘FAT’-rijbewijs en emoties voor Jesse Klaver

LIVE: Sneeuw­front komt er niet, in westen van Brabant wellicht wat natte sneeuw

14:28 Het zou vandaag weer wit kleuren in Nederland, maar dat feestje lijkt in Brabant niet door te gaan. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land en waarschuwt voor gladheid op de weg. We moeten rekening houden met minder treinen, een zware spits en minder vluchten. Een woordvoerder van Weerplaza geeft rond 14.00 uur aan dat hij in Brabant hooguit nog wat ‘natte sneeuw van zeer lichte intensiteit’ verwacht.