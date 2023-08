Marianne van der Walle mag met pensioen bij BrabantZorg maar blijft bij Ons Stekkie

Plantaar­dig restaurant opent in voormalig kerkje Biesbosch: ‘Wilden deze plek weer delen met mensen’

In een voormalige kerk midden in de Werkendamse Biesbosch, worden nu oesterzwamkroketten en moestuinsalades geserveerd. Petit restaurant Zo’ndag is daarmee de eerste plek in de gemeente Altena zonder dierlijke producten op de kaart. ,,Vegan eten is ook wel uit die geitenwollensokkenhoek gekropen. Het is de toekomst.”