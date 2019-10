Marianne Vos beklimt Mount Fuji (3776 meter) in Japan, rapper Fresku bedankt zijn fans

Dit bericht wordt gedurende de dag ververst.

Ze beklom als wielrenster natuurlijk al heel wat bergen in haar carrière, maar de Mount Fuji is natuurlijk wel een hele bijzondere. Marianne Vos is in Japan om het olympische parcours alvast te verkennen. Een bezoekje aan de beroemde berg - 3776 meter hoog - kon uiteraard niet ontbreken.

De Eindhovense rapper Fresku bracht vorige week zijn nieuwe plaat uit. En inmiddels kunnen we concluderen dat die gretig aftrek vindt. 4,5 miljoen streams op zijn album is ‘een first’ voor Fresku. Hij bedankt al zijn fans daarvoor.

Wat vind jij van de nieuwe schoenen van PSV’er Steven Bergwijn? Hij is er zelf in ieder geval erg blij mee.

Altijd lachen met Giel de Winter van StukTV! Haha!

Art Rooijakkers wrijft zich al in de handen, want vanavond is er weer een nieuwe aflevering van Rooijakkers Over De Vloer. Een ‘grappige, vrolijke’ aflevering met 'een potje fijne mensen hoor’. Nou is dat op de foto's niet meteen te zien, maar wij geloven Art natuurlijk. We kunnen niet wáchten!

Voor Rico Verhoeven en zijn familie is het een zware dag. Twee jaar geleden overleed zijn vader. ‘We weten dat je trots op ons neerkijkt', schrijft Rico bij twee mooie foto's van de vader van Rico met een dochter van de kickbokser.

Weet je nog, dat styliste Lonneke Nooteboom twee dagen geleden aan het aftellen was naar het moment dat ze haar zoon Pim (die studeert in Athene) weer in de armen kon sluiten. Nou, dat is dus vandaag! ‘Zie je me happy zijn?, vraagt ze. Ja, Lonneke, ja, we zien jou happy zijn. Veel plezier in Athene!