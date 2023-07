Marieke Moorman lost startschot Daags na de Tour

Horeca­nieuws: Mazzeltoff verkocht en Skyr Bar houdt het nog geen jaar vol

DEN BOSCH - Het is het einde van een tijdperk. Na 27 jaar leveren Yvonne en William van der Heijden de sleutels in van ‘hun’ Mazzeltoff aan de Leeghwaterlaan in het Paleiskwartier. Elders in de wijk gaat het wat sneller qua wisseling van de wacht: de Skyr Bar vertrekt na nog geen jaar.