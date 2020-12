Marjolein overleeft ‘kille liquidatie’ in Kamp van Koningsbrugge

Terug naar de campus: de TU/e wil een proef met sneltests voor studenten

10 december EINDHOVEN - Even snel op corona testen en daarna door naar je tentamen. Misschien is dat binnenkort voor een beperkte groep Eindhovense studenten mogelijk. De TU/e wil een proef doen met sneltests om corona op te sporen. Met dat soort testen is meer onderwijs op de campus misschien een optie. GroenLinks en D66 willen dat het kabinet snel proeven toestaat.