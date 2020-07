Marteling niet ongewoon in onderwereld: in knieën boren, dreigen met rottweiler en zout in eigen wonden smeren

1. Een gruwelijke ‘criminele’ marteling had in 2005 plaats op de bovenetage van een horecapand aan de Molenstraat in Roosendaal. In opdracht van een Marokkaanse clan werd daar de Noord-Hollandse drugscrimineel Paul Epskamp dagenlang met knuppels geslagen en met rottweilers bedreigd. Hij zou voor vijf miljoen euro hasj van de familie hebben gestolen.