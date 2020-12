Martien R. en zijn familie moeten door met dezelfde rechters

Nieuwsover­zicht | Mogelijk strengere maatrege­len voor kerst - Buurt geschokt door explosie bij Poolse winkel

8 december Het is definitief niet de bedoeling om met de kerstdagen meer dan drie personen van buiten het gezin thuis uit te nodigen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week met 43.103 toegenomen. Dat is een stijging van ongeveer 27 procent ten opzichte van een week eerder. Het RIVM noemt de stijging ‘zorgwekkend’. De tweede golf was de laatste weken langzaam op zijn retour, maar die daling is nu ten einde, in elk geval voorlopig. En in Heeswijk-Dinther was een Poolse supermarkt vandaag het doelwit van een aanslag. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.