Martien R. moet 16 jaar de gevangenis in

Sloop van 76 huurwonin­gen komt als verrassing bij bewoners: ‘Slopen is bezopen’

1 september In de Aert Willemsstraat in Volkel hangen spandoeken met teksten als: ‘Area maakt het wel bont! Al onze huizen tegen de grond’ en ‘Slopen is bezopen’. Bewoners verzetten zich duidelijk tegen de voorgenomen sloop van hun woningen, die ze huren van woningcorporatie Area. Niet alleen in Volkel is dit aan de gang, ook Uden moet eraan geloven. In Uden en Volkel wil Area in totaal 76 huurwoningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Bewoners zijn hier erg van geschrokken: ‘Ze nemen ons ‘ons thuis’ af.’