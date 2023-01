Martijn (20) geeft orgelconcert: ‘Noten lezen heb ik mezelf aangeleerd’

Het Willem van Leeuwen-orgel in de Ontmoetingskerk kent hij ondertussen als zijn broekzak. Geregeld beklimt Martijn Pieterman (20) op zondag de smalle trap naar het instrument, om de diensten van de protestante gemeente muzikaal te begeleiden. In de sfeervolle kerk aan het Bolwerk geeft de jonge organist zaterdagmiddag een concert, samen met zijn studiegenoten Steven Knieriem en Martijn Pranger. ,,Het orgel past hier heel mooi in de ruimte, ook qua klank.’’

Het verhaal van de uit Dinteloord afkomstige Pieterman is niet alledaags. ,,Ik heb geen kerkelijke achtergrond.’’ Veel organisten zijn wel trouwe kerkbezoekers en raken gaandeweg onder de indruk van de mogelijkheden van het instrument. Bij Pieterman ging het anders. ,,Ik kom uit een muzikale familie.’’ Ma speelt saxofoon, zijn zus cello en van het een kwam het ander. Ergens rond zijn twaalfde kreeg hij thuis een cellostuk van Johann Sebastian Bach te horen. Het was de dag die zijn leven veranderde. ,,Het was zo mooi. Meteen ben ik alles gaan opzoeken over die man. Alles wat er te lezen viel.’’ Natuurlijk ging hij zelf ook op celloles. Later verkende hij zijn grenzen op een keyboard. Iets meer dan vijf jaar geleden kwam het orgel op zijn pad. ,,Noten lezen heb ik mezelf aangeleerd.’’

Quote Ik heb geen kerkelijke achter­grond, maar kom uit een muzikale familie Martijn Pieterman, Organist

Enthousiast vertelt Pieterman over alle mogelijkheden die het orgel biedt. Spelen met je handen en voeten, zowel de voorvoet als de hak, de klavieren, de kunst om alles onder controle te houden. ,,Een soort autorijden, maar dan anders.’’ Zijn eerste lessen kreeg Pieterman in Utrecht. De docent herkende meteen zijn talent. Ondertussen studeert Pieterman aan Codarts Conservatorium Rotterdam, net als de in Goes woonachtige Knieriem en Pranger uit Den Haag.

Vanzelfsprekend was die stap naar het conservatorium voor Pieterman niet. ,,Ik kom uit het speciaal onderwijs.’’ Stadsbeiaardier en organist Janno den Engelsman hielp hem destijds muzikaal een eind op weg. Pieterman speelde in die tijd vaak op het magische Ibach-orgel in de Gertrudiskerk. Hij helpt er nog vaak, met Open Monumentendag bijvoorbeeld. ,,Ik vertel graag over het orgel.’’

Quote Het conservato­ri­um is een school, maar dan veel leuker Martijn Pieterman, Organist

Aart Bergwerff uit Breda is nog zo’n docent die genoemd moet worden. ,,Dankzij hem leerde ik ook het orgel in de Grote Kerk in Breda kennen.’’ Pieterman voelt zich thuis op het conservatorium, hoewel zijn studie door persoonlijke omstandigheden een tijdje op slot zat. ,,Het is een school, maar dan veel leuker.’’

Pieterman kwam in coronatijd binnen bij de Ontmoetingskerk, na eerder in de Protestantse kerk in Ossendrecht te hebben gespeeld. Zijn muzikale agenda is ondertussen flink gevuld. Eerder deze week werkte hij nog mee aan muzikale projecten in het Muziekgebouw in Eindhoven en in het Amsterdamse Concertgebouw. Het programma van het concert in Bergen op Zoom is gevarieerd, met werken van Bruhns, Guilain, Mozart, Dupré, Langlais en Kee. Zelf speelt Pieterman onder andere een stuk van de Noord-Duitse componist Bruhns. ,,Stoer, afwisselend en enthousiast. Ik word er zelf altijd heel vrolijk van.’’ Het concert begint om 15.30 uur en is toegang is gratis.