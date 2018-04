Martin (41) moet met zijn varken en camping verlaten en trekt weer alleen de wijde wereld in

OOSTERHOUT - De ontdekkingsreis van Martin Krijnen (41) gaat een nieuwe fase in. Na twee jaar in een yurt te hebben gewoond, een Mongoolse tent die op dit moment op camping 't Haasje in Oosterhout staat, pakt de man die 'uit het systeem stapte' opnieuw zijn zelf ontworpen elektrische fiets met aanhanger en trekt de natuur weer in.

Quote Een varken is geen hond, maar voor mij voelt het hetzelfde. Ik neem afscheid van mijn huisdier." Martin Krijnen. Krijnen: ,,Van de ene kant moet het wel, omdat ik hier niet met mijn varken Bella mag blijven wonen. Ik heb een plek voor haar gevonden bij mensen die goed met varkens kunnen omgaan. Ze is te zwaar geworden om met mij mee te reizen. Een varken is geen hond, maar voor mij voelt het hetzelfde. Ik neem afscheid van mijn huisdier. En dat gaat met pijn in het hart. Van de andere kant wil ik ook zelf verder. Je mag officieel niet op een camping wonen. Het wordt gedoogd, maar dat betekent dat je ieder moment kunt worden weggestuurd. Veel mensen die noodgedwongen op een camping wonen, hebben last van die onzekerheid. Dat is een kwelling. Ik wil dat niet meer. Daarom ga ik het avontuur weer aan. Ik stap straks op mijn fiets en zie wel waar ik terecht kom."

Maatschappij

De natuurman, kunstenaar, techneut en oud-reclameman stapte drie jaar geleden uit het systeem. De Oosterhouter vindt dat er veel mis is met de huidige maatschappij. De voedingsindustrie, de bankenwereld, de ongelijkheid en alleen maar hard werken om spullen te kopen. Krijnen had en heeft er genoeg van. Hij zegde in mei 2015 de huur van zijn huis aan de Wilhelminalaan op, knipte zijn bankpasje doormidden en trok gewapend met tent, fiets en het varkentje Bella de vrije natuur in.

Campings

Aanvankelijk ging dat prima en in de zomer van 2015 bivakkeerde hij in een natuurgebied tussen Den Hout en Terheijden. Krijnen heeft geen uitkering nodig. Hij is handig en doet tegen betaling klusjes onder meer op scholen. Daar koopt hij eten en drinken van. ,,Zonder huis, auto en verzekeringen heb je niet veel geld nodig." In november werd het te koud om in een tent te slapen. Krijnen: ,,Ik wist dat ik een goed geïsoleerde yurt nodig had. Die was nog niet klaar en ik vond onderdak bij vrienden. Toen de tent klaar was, heb ik op campings gestaan. Met een yurt kan dat ook in de winter. Ik besef dat ik niet eeuwig op een camping kan blijven, maar ik wilde graag nog wat milieuvriendelijke, technische systemen uitproberen, zodat ik later overal waar ik de yurt neerzet comfortabel en schoon kan wonen. Ik gebruik zonnepanelen om energie op te wekken en wilde nog een milieuvriendelijke douche en toilet uitproberen. Die tijd is mij hier niet meer gegeven."

Geduld

Eigenaar Thijs van Nunen van camping 't Haasje vindt dat hij al veel geduld met Krijnen heeft gehad. ,,Hij zou eerst maar een seizoen komen. Dat werd een jaar en steeds werd het uitgesteld. Ik wist ook niet dat er een varken mee zou komen. Dat staat nergens in de regels, omdat er nooit iemand aan gedacht heeft om een varken mee te brengen. Een varken geeft toch stankoverlast en straks neemt er iemand koeien mee. Verder is het zo dat je hier niet mag wonen. Het is vervelend om iemand weg te sturen, maar ik heb nu toch een einddatum gesteld op 27 april."

Probleem

Krijnen heeft er een dubbel gevoel over. ,,Ik woon hier heerlijk. Betaal ook gewoon huur. Kan goed met de buren opschieten, maar helaas kun je in Nederland niet alternatief wonen zoals bijvoorbeeld in een yurt. Als ik een woonadres had, zou ik hier wel mogen recreëren, maar wonen mag niet. En dat terwijl er in Nederland duizenden mensen zijn die op campings wonen, omdat de gemeentes ook geen andere oplossing weten. Dat is een groeiend probleem."

Avontuur

Ondanks de moeilijkheden heeft Krijnen geen spijt van zijn beslissing om deels uit de maatschappij te stappen. ,,Ik blijf natuurlijk verbonden met de samenleving, maar zonder allerlei verplichtingen. Dat geeft een vrij gevoel. Ik heb in de afgelopen drie jaar heel veel geleerd, ook over mezelf. Ik vind het daarnaast leuk om te ervaren wat er allemaal gebeurt, hoe officiële instanties reageren. En als ik binnenkort weer op mijn fiets stap, de natuur in, gaat het avontuur verder."

