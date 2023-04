Martin verruilde bouw voor kunst en toen gebeurde er een wonder: ‘We werden verliefd op Werkendam’

Xtc tussen de snoepjes gevonden in Tilburg: ‘Dit gebeurt vaker, gooi het nooit in de kliko’

TILBURG - Geen smarties, haribo of gummy bears maar lichtblauwe MDMA-pillen. Een Tilburger keek deze week raar op toen hij ze aantrof in een kartonnen doos met daarin ook snoep. Hij belde direct de politie, want hij had niks besteld dat hierop leek.