Martine (32) en vele anderen keren met lood in hun schoenen terug naar kantoor: ‘Ik wil mijn bubbel niet verlaten’

Risiconi­veaus coronavi­rus in heel Brabant omhoog

17:44 Het risiconiveau betreffende het coronavirus is in de gehele provincie Noord-Brabant opgeschaald. Dat blijkt uit de laatste informatie van de Rijksoverheid. In Midden- en West-Brabant geldt sinds dinsdag 13 juli het risiconiveau ‘zeer ernstig’. In Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord geldt het risiconiveau ‘ernstig’.