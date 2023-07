Massale vechtpartijen, de aula als arena: veilig naar school, (hoe) kan dat nog?

COLUMN DWARSKIJKER Terug in de tijd als meneer Alzheimer je te grazen neemt

In Grave nemen ze dementerenden aan de hand en gaan met hen terug in de tijd. Bij Het Stoofhuis is een Italiaanse camping in de sfeer van de jaren 70 gebouwd. Zodat mensen wier navigatie door de tijd op hol is geslagen, bij een vaste halte tot rust kunnen komen. Op die camping van toen.