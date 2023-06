Masseur glijdt te ver door en raakt ‘per ongeluk’ geslachtsdeel vrouw: ‘Ik weet niet wat me bezielde’

NECROLOGIE Via bakkers in Den Bosch kwam multimiljo­nair Bill Groenewoud (1931-2023) in het vastgoed terecht

VUGHT/DEN BOSCH - Hij begon als leverancier van bakkers en snackbars, maar maakte uiteindelijk fortuin in de handel in vastgoed. Bill Groenewoud, die woensdag op 91-jarige leeftijd overleed, had daarbij een voorliefde voor Den Bosch. De panden die hij daar kocht, waren vaak om te houden, niet om door te verkopen.