Mathieu-fans zien drama voltrekken: ‘Bij Van der Poel is het alles of niets’

Vermeende ‘pyromaan van Grave’ wil verhuizen naar Nijmegen

22 juli DEN BOSCH/GRAVE Theo R., de vermeende ‘pyromaan van Grave’, wil verhuizen naar Nijmegen. Hij kan daar gaan wonen bij zijn beste vriendin, de uitbaatster van een café. De Gravenaar heeft het gerechtshof in Den Bosch, waar hij tegen zijn straf in hoger beroep is gegaan, gevraagd zijn voorarrest te schorsen. ,,Ik zit al twee jaar binnen. Het is goed geweest zo.”