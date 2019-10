Max Verstappen-auto racet de winkel uit: Jumbo laat extra voorraad maken

Wegenbelas­ting Brabant stijgt ook komende jaren: elk jaar een paar euro erbij

4 oktober DEN BOSCH - De stijging van de motorrijtuigenbelasting in Brabant pakt ingrijpender uit dan provincie in eerste instantie voorspiegelde. Het tarief stijgt niet alleen volgend jaar met 2,5 procent; in de drie jaar daarna is telkens opnieuw sprake van zo’n verhoging.