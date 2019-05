Máxima werd er nog mee uitgelachen en Rico is underdressed

Hij is nu al legendarisch, de toch ook een beetje Tilburgse Duncan Laurence , ofwel Duncan de Moor. Nooit eerder deed een Nederlandse songfestivaldeelnemer het zo goed bij de bookmakers. De zanger uit Hellevoetsluis smeedt het ijzer als het heet is en kondigt nu alvast zijn tour aan, dwars door Europa.

Tanja Jess is apetrots op haar ‘baby’, die vandaag zestien jaar is geworden. Ze post dan ook uitbundig kiekjes op Instagram. Of haar 'baby’ er zo blij mee is, is de vraag. Hij kijkt een tikje opgelaten.