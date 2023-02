Mè d'éél oew art: 5 x openingszinnen voor tijdens Vastenavend

indebuurt.nlBen je lekker aan het dweilen, valt je oog ineens op de krab van je dromen. Een goede openingszin verzinnen kan al een hele opgave zijn, laat staan in het Bergs. En ‘Ei lekkere dweil oe ist?’, die heb je misschien al tien keer gebruikt. Daarom hier vijf nieuwe openingszinnen om hem of haar aan de haak te slaan.

Proost

Een Krab een drankje aanbieden tijdens Vastenavend doe je natuurlijk in stijl. Boekje leutneutbonnen in je hand en je zit goed:

Quote Wulde wa drinke, eb nog bonnekes

Lach

Als er iets goed moet zitten tijdens het leutfeest, is het die glimlach op iedereens gezicht. Daar kun je slim gebruik van maken – al is iemand spontaan omarmen zonder toestemming natuurlijk nooit een goed idee.

Quote Agge lacht wulde kroele

Mysterie

Ben je als een blok gevallen voor een Krab in vol vastenavendornaat? Ook met een masker of andere gezichtsbedekking is er genoeg om te zeggen.

Quote Ik ou wel van meskes mè maskes

Complimenteer

Oké, je hebt iets gezegd over de fantastisch leutige outfit die je beoogde vlam aan heeft. Maar hoe maak je indruk als het masker even af is en je denkt: ja, dit is het?

Quote Zonder maske ziede d’r nog kwanter uit

Recht door zee

Je hebt al je charmes in de strijd gegooid en met je Krab door alle Bergse cafés gedweild. Maar voor altijd afscheid nemen, dat willen jullie liever niet. Als je niet goed weet hoe je het moet brengen, kun je altijd deze er nog in gooien. Op naar date twee?

Quote Ge ken komme, de matte legge

Gelukt?

Natuurlijk is dit een lijstje met een dikke knipoog, maar toch… Heb jij de liefde van je leven ontmoet tijdens het dweilen in het Krabbegat? Laat het ons weten, want wij zijn dol op mooie verhalen uit Bergen op Zoom. Mailen kan naar bergenopzoom@indebuurt.nl

Fijne Vastenavend!

