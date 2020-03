Medewerkers van Brabantse ziekenhuizen niet meer getest op corona

Waarom je juist nu aandelen moet kopen, volgens beleggers­club De Ouwe Sok

12 maart NUENEN - De corona-pandemie legt het openbare leven lam, de olieprijs is in een vrije val door gehakketak tussen Saudi-Arabië en Rusland en een bloedbad op beurzen, maar van stress bij de Nuenense beleggersclub De Ouwe Sok is geen sprake. ,,We blijven zitten waar we zitten. Maar het is een prima tijd om in aandelen te stappen.”