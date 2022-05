Mee met Lisa (24) en Tessa (24) van de Dierenambulance: 'We hebben drie egeltjes vandaag gered’

Van wie is deze ara? ‘Hij zit op het baasje te wachten’

Het is nog niet duidelijk wie de rechtmatige eigenaar is van de ara die dinsdagavond laat werd gevangen aan de Zilverkamper in Vlijmen. Verzorger Huub Overdijk (69) uit Vlijmen, die zich over een andere ara ontfermt, ving het dier dinsdag met hulp van de brandweer. ‘Hij zit op het baasje te wachten’, aldus Huub.

25 mei