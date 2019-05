Meekijken op je eigen begrafenis: Cora uit Breda maakte het mee

PvdA grootste partij in Oost-Bra­bant, bekijk hier de uitslag van jouw gemeente

11:00 De uitslagen zijn binnen. De PvdA heeft in negen gemeenten in Oost-Brabant de meeste stemmen behaald. Het CDA werd in acht gemeenten de grootste. Asten springt er in de uitslag bovenuit. Het is de enige gemeente in Nederland waar 50PLUS de meeste kiezers op haar hand kreeg en de plaats waar 50PLUS-voorman Toine Manders vandaan komt. Het lijkt erop dat de partij voldoende stemmen heeft gekregen en Manders een zetel in het Europees Parlement krijgt.