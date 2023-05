Méér autokraken, méér geweld, méér zakkenrollers: criminelen worden actiever in Breda

Gevel gestut in drukke winkel­straat Uden, Area zoekt naar oplossing

UDEN - Door een ongeluk met een hoogwerker is in de Sacramentsweg in Uden een ogenschijnlijk gevaarlijke situatie ontstaan. Een woning boven de drukke winkelstraat is met balken gestut nadat vorige week de gevel een eind naar voren werd getrokken. Onder de woning zijn dranghekken neergezet om winkelend publiek op afstand te houden.