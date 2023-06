Meer betalen voor afval en elf andere punten waar Breda komend jaar rekening mee moet houden

Brabantse Wal Wieler­events krijgt lustrumedi­tie: ‘Maar betere kalender en meer renners nodig’

PUTTE - Met een sprintzege van Remco Schouten in Putte en eindwinst voor Tom Vermeer is zondag de vierde editie van de Brabantse Wal Wielerevents afgesloten. Het lustrum in 2024 komt er zeker, maar er is wel werk aan de winkel.