Meer dan 100 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Breda

update | Met video Uitslaande brand in leegstaand winkelpand Boxmeer onder controle: pand gedeelte­lijk ingestort en nog veel rookover­last

De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een grote brand aan de Steenstraat in Boxmeer. Een leegstaand winkelpand stond daar sinds 20.30 uur in lichterlaaie en stortte gedeeltelijk in. Even na 22.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De gemeente Land van Cuijk waarschuwt nog wel voor flinke rookoverlast en adviseert om ramen en deuren gesloten te houden.