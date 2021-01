Meer dan 100 mensen mogelijk besmet met hepatitis of hiv na onderzoek in Antwerps ziekenhuis

Rumoerige jaarwisse­ling in Brabant, Den Bosch spant de kroon

1 januari DEN BOSCH - Brabant en de Bommelerwaard kunnen terugzien op een rumoerige jaarwisseling. Vooral in de Graafsewijk in Den Bosch kwam het tot ernstige ongeregeldheden: de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk en twee auto’s gingen in vlammen op. In Veen, Hedel en Waardenburg moest de ME in actie komen. Bij daglicht is vooral in de Graafsewijk goed te zien hoeveel schade er is.