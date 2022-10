Meer dan 100 mensen zoeken verder naar vermiste Hebe (10) en begeleidster Sanne in omgeving van Waspik

WASPIK - De zoektocht naar de 10-jarige Hebe uit Vught en haar 26-jarige begeleidster Sanne gaat woensdagochtend verder, nadat die gisteravond was gestopt omdat het te donker werd. Honderd mensen helpen met zoeken in de omgeving van Waspik, waar de twee maandagmiddag nog zijn gezien.

Zo'n honderd mensen zijn vanochtend rond 09.30 uur begonnen met zoeken. Daarbij is het Veteranen Search Team ingezet. De locaties waar gisteren met auto’s is gezocht, worden vandaag te voet doorzocht. Dit is rondom de Polanenweg in Waspik.

Ook bekijkt de politie continu of er op andere locaties kan worden gezocht. Zo zoekt er ook een team in de buurt van sportvereniging Capelle.

Volledig scherm Meer dan honderd mensen zoeken vandaag naar het vermiste tweetal. © FPMB / Erik Haverhals

Tot nu toe niks gevonden

Vooralsnog is er niks gevonden wat duidt in de richting van het tweetal. Dinsdag werd een amber alert uitgegeven voor Hebe. Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig. Ze was samen met haar begeleider (26) uit Den Bosch, die haar de nodige hulp kan bieden. De twee hebben een bijzondere band, laat Hebes familie weten in een statement: ‘De familie hoopt dat ze samen snel worden teruggevonden.’ Daarin staat ook te lezen dat de familie dankbaar is voor alle steun. ‘We willen niets liever dan haar terug in onze armen’.

Politieagenten en deelnemers aan teams die op zoek zijn naar het vermiste tweetal voeren vanochtend eerst overleg. Daarna wordt de zoektocht hervat, aldus een politiewoordvoerder. De verwachting is dat het zoeken ergens tussen 08.00 en 09.00 uur weer wordt opgepakt.

De politie houdt op dit moment rekening met alle scenario’s, uiteenlopend van een ontvoering tot een ongeluk. Informatie kan worden gedeeld met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070.

Gezocht rond Waspik

Er is dinsdag al massaal naar de twee gezocht. Eerst met veel vrijwilligers, opgetrommeld na een noodkreet van Hebes moeder op Facebook. ‘Lieve mensen, een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ‘t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught’. ‘t Overstapje is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer.

Ook de politie pakte al snel groot uit. Met onder meer een helikopter is het gebied tussen Raamsdonksveer en Vught uitgekamd. Sinds 14.30 uur werd wordt specifiek gezocht rond Waspik, onder meer met het veteranenteam dat gespecialiseerd is in het vinden van vermiste personen. Na de vondst van een oliespoor op de Hooiweg, op een industrieterrein langs het water, zocht de politie naar een mogelijke auto in het water.

Die werd niet gevonden. Om er zeker van te zijn dat er echt niets in het water ligt, zochten duikers en een sonarboot gisteravond verder. Ook op andere plaatsen wordt gezocht. De politie gaat alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught langs.

Voor het laatst gezien

Hebe en haar begeleidster zijn maandagavond voor het laatst gezien in de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K. Deze auto is van de begeleidster. Ze zijn daarna in onbekende richting vertrokken.

Volledig scherm Het Veteranen Search Team helpt met zoeken naar Hebe en Sanne. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm De vermiste Hebe (links) en Sanne. De foto's zijn vandaag gedeeld door de politie en Opsporing Verzocht. Achtergrond: hulpdiensten zoeken in het water bij Raamsdonksveer. © FPMB / Erik Haverhals

Volledig scherm Er is een Amber Alert uitgegaan voor de vermiste Hebe. © Bart Meesters / Meesters Multimedia