Meer dan 200 mensen op de been voor zoektocht vermiste Sacco Tange: ‘Niets erger dan onduidelijkheid‘

OOSTERHOUT - De politie, het Veteranen Search Team en meer dan honderd vrijwillige burgers zoeken zondagochtend in meerdere teams in het bosgebied rond Oosterhout en Den Hout naar de vermiste Sacco Tange (53). De man is al een week vermist.

De vrijwilligers verzamelen zich bij Pannenkoekenhuis Koeckers in Den Hout. Hockeyclub De Warande, waar de vermiste man vrijwilliger was, deelde zaterdag de oproep om mee te zoeken op Facebook. Per groepjes van tien tot twintig man krijgen de mensen instructie van de politie.

,,Het is mijn buurman”, zegt Ad Gussenhoven uit Oosterhout. ,,Ik hoop, net als iedereen, duidelijkheid te krijgen. Er is niks erger dan in onduidelijkheid leven. Ik hoorde pas vrij laat dat de zoektocht in de openbaarheid kwam.” Voor hem is een dergelijke zoektocht niet de eerste keer. ,,Beroepsmatig heb ik het meerdere keren moeten doen bij de marechaussee.” Over de grote opkomst zegt Gussenhoven: ,,Het is mooi dat er zoveel vrijwilligers op de been zijn. Dat tekent de betrokkenheid. Verder is het afwachten.”

Quote Het is vervelend dat je voor zoiets hier staat. Het is met gemengde gevoelens. Want enerzijds hoop je ook dat je niets vindt Patrick Dusée , Vrijwilliger

,,We kennen de broer van de vermiste man”, zegt Patrick Dusée uit Moergestel. ,,We hoorden van de vermissing. Laat maar weten als er een zoektocht komt, hebben wij aangegeven. Het is vervelend dat je voor zoiets hier staat. Het is met gemengde gevoelens. Want enerzijds hoop je ook dat je niets vindt.”

Groot bosgebied

De zoektocht gaat over een redelijk groot bos- en natuurgebied: van Den Hout tot aan de A27. Daarbij wordt onder meer gezocht op de Vrachelse Heide en Landgoed Oosterheide. Het Veteranen Search Team, bestaande uit voornamelijk oud-politieagenten, begon al rond 9.00 uur en focust zich op het gebied rond Het Houtse Meer. Ze zoeken met 110 mensen.

,,We zoeken op linie in niet te grote groepen. Als iemand iets aantreft, dan wordt er halt geroepen. Een agent gaat ter plaatse en kijkt of het van belang is. Indien nodig wordt de recherche opgeroepen. We helpen elkaar om niet de plaats delict te verstoren”, verklaart de inzetcoördinator van het Veteranen Search Team. ,,Vinden we niks, dan kunnen we in elk geval dit gebied uitsluiten.” Zijn voorwaarde is dat mensen minstens achttien jaar moeten zijn om mee te helpen. ,,Het kan zijn dat je iemand vindt die al dagen of een week daar ligt. Er kan een geweldsdelict zijn geweest of suïcide. Daar moet je tegen bestand zijn.”

Allerlei scenario‘s

,,Het is het natuurgebied dat het dichtste bij zijn huis is. Hij ging hier vaak wandelen”, verklaart politiewoordvoerder Eric Passchier. Er wordt met allerlei scenario's rekening gehouden. ,,Bijvoorbeeld dat hij onwel is geworden tijdens het wandelen.” Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de vermiste Oosterhouter zich elders zou bevinden of gevlucht is. Namens het gemeentebestuur van Oosterhout kwam loco-burgemeester Clèmens Piena poolshoogte nemen.

Volledig scherm Vrijwilligers verzamelen zich bij het Pannenkoeckershuys in Den Hout. © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm De politie begint de zoekactie vanaf de parkeerplaats van Pannekoeckershuys in Den Hout © Marcel van Dorst / MaRicMedia

Volledig scherm Het gebied verdeeld in verschillende teams. © Sjoerd Marcelissen