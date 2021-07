Meer dan 30.000 nieuwe inwoners erbij in eerste zes maanden, ook groei te zien in Eindhoven

Begin dit jaar waren er 2,1 duizend meer immigranten die zich hebben ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat in totaal om 92,8 duizend immigranten. Opvallend is dat de meeste immigranten van buiten de EU komen, terwijl dit in dezelfde periode in 2020 juist daalde. Het aantal immigranten uit de EU blijft vrijwel gelijk. Heel anders is dat met het aantal inwoners uit Nederland die naar het buitenland vertrekken: dit was namelijk kleiner dan in de eerste helft van 2020. In dat jaar nam het aantal immigraties af na de coronamaatregelen in maart, maar daarvoor was het aantal emigranten hoger dan in voorgaande jaren.