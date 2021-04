Meer dan een miljoen aanvragen voor ticket 538 Oranjedag in Breda

Ossenaar in beroep tegen celstraf van acht jaar voor drugshan­del en wapenbezit

14 april OSS - De 46-jarige Ossenaar Remco V. gaat in beroep tegen de acht jaar celstraf die hij eind maart kreeg opgelegd van de rechtbank in Utrecht. Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is de Ossenaar volstrekt onterecht veroordeeld omdat hij geen weet had van de wapens en munitie die in 2018 in zijn loods werden gevonden.