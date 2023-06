Meer kunst en gevarieerder groen op de rotonde, dat is nog niet zo simpel

Brabantse Vegan Streaker verstoort stierenge­vecht in Portugal en krijgt pak slaag: ‘Mijn hele gezicht is bont en blauw’

VUGHT - ‘Vegan Streaker’ Peter Janssen uit Vught heeft afgelopen weekend in Portugal een stierengevecht en een dolfijnenshow stilgelegd. In de arena van Taurus de Santarém klom hij met een andere activist over een omheining om te protesteren tegen dierenleed. Hij werd hardhandig verwijderd.