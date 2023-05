Meer loon voor werknemers Perfetti van Melle: ‘Dit succes smaakt zoet’

Een B-team opstellen om spelers te sparen voor de play-offs? Dat is niet iets voor Willem II-trai­ner Reinier Robbemond

De play-offs beginnen maandag of dinsdag voor Willem II, maar eerst staat er vrijdagavond nog een competitiewedstrijd in Kerkrade op het programma. En die is ook niet onbelangrijk. Een B-team opstellen? Robbemond dénkt er niet aan.