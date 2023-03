Meer mensen in Breda betrapt op rijden onder invloed

Huiskamer Beek en Donk wordt eens in de maand koffiebar

BEEK EN DONK - Heb je zin om andere ouders te ontmoeten? Lekker even offline? Of gewoon even uitblazen na de drukke ochtendspits? Het kan allemaal één keer in de maand op dinsdagochtend in de Huiskamer van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Op dinsdagochtend 28 maart van 8.30 tot 10.30 uur is de eerste Koffie & Klets. Voor die gelegenheid toveren we de Huiskamer om tot koffiebarretje van The Count of Coffee Helmond.